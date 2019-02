Vier doden door hevige winden in Italië: jongen (14) komt om nadat vader vanop dak op hem viel

In Frosinone kwam een man van 45 om het leven toen een boom op zijn auto viel. Foto: EPA-EFE

Hevige winden hebben zaterdag in Centraal-Italië vier levens geëist. Een jongen van veertien jaar kwam om toen zijn vader door een windvlaag op hem viel vanop het dak van hun huis. Dat berichten Italiaanse media.

De jongen hield een ladder vast waar zijn vader op was geklommen. Die wou de schade te herstellen die de wind had aangericht aan het dak van hun woning in Capena, dichtbij Rome. Door een windvlaag viel de man op zijn zoon, bericht de krant Fatto Quotidiano.

Twee zeventigers kwamen dan weer om het leven, toen een muur in een boerderij op hen viel in Frosinone. En een man van 45 jaar overleed, toen een boom op zijn auto viel in Guidonia, niet ver van de hoofdstad.