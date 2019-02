Bij een mijnramp in Binnen-Mongolië in China zijn 21 doden gevallen. Dat meldt het nieuwsagentschap Xinhua zondag.

29 andere kompels raakten gewond in de mijn die behoort tot de West Ujimqin Banner Yinman Mining Company. Volgens het nieuwsagentschap is een defecte rem oorzaak van de ramp. Daardoor smakte een mijnkarretje tegen de tunnelwand. In de mijn worden diverse stoffen gewonnen: tin, zink, lood en koper.