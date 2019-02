Cannabisplantage ontdekt bij brand, drie schapen komen om het leven

Poperinge - Er is in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.30 uur een zware brand uitgebroken in een loods langs de Meiboomstraat in Poperinge. Meerdere brandweerkorpsen snelden toe om de uitslaande dakbrand te blussen. In de oude loods werd een kleine cannabisplantage teruggevonden.

Met de brand was een grote rookpluim gepaard. De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle.

Of de oorzaak van de brand iets te maken heeft met die cannabisplantage is onduidelijk. Op het ogenblik van het uitbreken van de brand was er niemand aanwezig in de nabijgelegen woning. Bij de brand kwamen wel drie schapen om het leven.