Drie blauwhelmen gedood door bandieten bij overval

Drie blauwhelmen, leden van de vredesmacht van de VN, zijn vrijdagavond in het Afrikaanse Mali om het leven gekomen, toen ze overvallen werden door bandieten op de weg van Bamako naar Guinée. Dat is zaterdag uit diverse gelijkluidende bronnen vernomen.

Volgens een bron bij de Malinese strijdkrachten gaat het om een slecht afgelopen overval. “Vrijdagavond rond 22 uur zijn blauwhelmen van Minusma die op een vrij weekend vertrokken met een huurwagen overvallen door onbekende gewapende personen op de weg naar Silby, op 44 kilometer van Bamako”, heet het in een mededeling van Minusma. Minusma zegt “gechoqueerd te zijn door de laffe moord op drie van hun leden.”

De drie slachtoffers hoorden tot het Guinese contingent dat 900 militairen telt op een totaal van 15.000 geüniformeerde leden van de VN-missie Minusma in Mali.

Naast de drie doden werd er nog een vierde militair gewond. De chauffeur, een burger, werd ook gewond. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de moorden in een persbericht “in de strengste bewoordingen” veroordeeld. De VN vragen een onderzoek aan de Malinese overheid en willen dat de daders voor het gerecht verschijnen.

Bij Minusma zijn al meer dan 190 doden te betreuren sinds hun ontplooiing in Mali in 2013. Het gaat om meer dan de helft van de blauwhelmen die in de laatste vijf jaar zijn omgekomen tijdens missies.