Bekende attractie in Efteling moet worden stilgelegd omdat minderjarige zich misdraagt

Gondoletta, de bekende bootjesattractie in pretpark Efteling in het Nederlandse Kaatsheuvel, is zaterdagmiddag een tijdlang stilgelegd. Een minderjarige bezoeker was vanop een brug op het dak van een van de bootjes gesprongen en bleef er vervolgens ook nog een tijdje opzitten, zo meldt Brabants Dagblad. De jongen moest door leden van de beveiliging van het bootje worden gehaald en werd het pretpark uitgezet.