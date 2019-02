Triest record: vorig jaar 3.804 burgers gedood in Afghanistan

Het jaar 2018 is het meest moorddadige op het vlak van gedode burgers in Afghanistan met 3.804 overlijdens. Dat staat in een rapport van de VN. Het gaat hierbij om slachtoffers van aanslagen van de taliban en Islamitische Staat (ISIS).

Volgens de VN-missie in Afghanistan (MANUA) en het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN gaat het om een stijging van het dodenaantal met 11 procent ten opzichte van het jaar 2017.

Sinds 2014 zijn elk jaar tenminste 3.500 burgers gedood in de Afghaanse oorlog. Over tien jaar gaat het volgens de VN om meer dan 32.000 doden en 60.000 gewonden.

Ook inzake het aantal doden bij kinderen worden er trieste records gevestigd: 827 gedode minderjarigen in 2018 en meer dan 7.000 gewonden. Volgens de VN wordt er ook meer op burgerdoden gemikt bij het uitvoeren van zelfmoordaanslagen en luchtaanvallen.

De slachtoffers worden in 73 op de 100 gevallen gemaakt door de taliban, in 20 op de 100 gevallen door ISIS en in 6 op de 100 gevallen door andere extremistische groeperingen. In 24 op de 100 gevallen gaat het om zogeheten ‘collateral damage’ bij acties van de Afghaanse regeringstroepen (14%) en de internationale coalitie (6%).