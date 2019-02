Twee federale agenten moeten voor rechter verschijnen omdat ze videobeelden van journalisten hebben gewist

Brussel - Twee agenten van de federale politie moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen omdat ze de camera van twee journalisten hebben afgenomen en de beelden erop hebben gewist, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De feiten dateren van 15 oktober 2015. Twee reporters van Zin Tv, Thomas Michel en Maxime Lehoux, waren die dag bezig met een reportage over een betoging tegen het internationale handelsverdrag TTIP in de Europese wijk in Brussel. Ze filmden onder meer de arrestatie van enkele betogers, maar werden door de agenten gedwongen om hun opnames stil te leggen.

Later die dag filmden de twee opnieuw hoe de politie enkele betogers vrijliet aan de Hallepoort. Hun camera werd toen in beslag genomen en alle beelden - ook die van eerder op de dag - werden gewist.

Vormingscentrum Zin Tv diende vervolgens een klacht in bij het Comité P, dat in januari al had beslist dat agenten niet zomaar op eigen beslissing beelden mogen wissen (of de makers ervan verplichten om ze te wissen). Omdat Zin Tv zich ook burgerlijke partij stelde, verwees de raadkamer van Brussel de zaak door naar de correctionele rechtbank.