Gasgeur waargenomen in Brugge: tientallen buurtbewoners geëvacueerd

Brugge - Er wordt sinds zaterdagavond een gasgeur waargenomen in de Vispaanstraat in Brugge. In de loop van de nacht werden tientallen buurtbewoners geëvacueerd. Er worden zondagochtend nog altijd metingen uitgevoerd om het mogelijke lek op te sporen.

De brandweer besloot zaterdagavond rond 23.30 uur om een perimeter in te stellen en de Vispaanstraat af te sluiten ter hoogte van de Katelijnestraat en de Oude Gentweg. 24 bewoners werden geëvacueerd en opgevangen in het Novotel vlakbij.

Er werd al snel een klein gaslek gevonden, maar dat bleek niet de oorzaak van de verhoogde waarden in de rioleringen te zijn.

Enkele bewoners mochten even later al terugkeren naar hun woning, maar vijftien anderen nog niet. Gezien het late uur werden zij overgebracht naar het opvangcentrum van het Rode Kruis in de D. Maartensstraat. Rond 3.30 uur bleek dat er een bijkomende evacuatie nodig was en werden er nog zestien andere bewoners naar het centrum gebracht.

De opzoekingen werden rond 4.30 uur tijdelijk stopgezet en weer hervat rond 8.45 uur. De brandweer en distributienetbeheerder Fluvius gaan huis per huis de nodige metingen uitvoeren. Bij goede resultaten mogen de bewoners mondjesmaat weer naar huis terugkeren.

De Vispaanstraat is voorlopig afgesloten voor alle verkeer. Ook fietsers en voetgangers mogen niet door tot de brandweer de straat vrijgeeft.