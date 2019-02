IJsberg die acht keer groter is dan Antwerpen dreigt af te breken

Twee keer New York, ofwel acht keer Antwerpen. Zo groot is de ijsberg die dreigt af te breken van de Brunt-ijsplaat op Antarctica. Daardoor dreigt de plaat, waar wetenschappers al sinds 1956 onderzoek verrichten, minder stabiel te worden.

Het probleem is een enorme scheur die zo’n vier kilometer per jaar uitbreidt naar het noorden. Als deze scheur de “Halloween-scheur” (die ontstond in oktober 2016 en oostwaarts gaat) bereikt, dan zal de ijsberg afbreken van de plaat.

Stef Lhermitte, expert van de Technische Universiteit van Delft, zegt dat er nog ongeveer vier kilometer tussen beide scheuren zit. “Het is onmogelijk om in te schatten wanneer die afstand overbrugd zal worden. Dat kan nog evengoed een jaar of een kwestie van dagen zijn.”

Historical Brunt ice shelf fronts since 20th century in one snapshot. Conclusion: today Brunt is exceptionally large. When it calves along Chasm 1, it will be exceptionally small. pic.twitter.com/qkBtqTIypA — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 4 februari 2019

De ijsberg zou volgens de NASA ongeveer 1.700 vierkante kilometer groot kunnen zijn. Ter vergelijking: de stad Antwerpen is 204,5 vierkante kilometer groot, de Amerikaanse metropool New York net geen 784 vierkante kilometer. Hoewel er in de geschiedenis al veel grote ijsbergen ontstaan zijn, zou het toch gaan om het grootste stuk dat van de Brunt-ijsplaat afscheurde sinds de observaties begonnen in 1915.

De breuk betekent een dreiging voor het Britse Antarctic Survey’s Halley Station, waar al jarenlang atmosferisch en geologisch onderzoek gedaan worden. De wetenschappers werken er normaal gezien het hele jaar door, maar de afgelopen jaren werden ze al tweemaal gedwongen om te sluiten wegens onvoorspelbare veranderingen in het ijs.