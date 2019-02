Michy Batshuayi scoorde, maar doelman en verdediger van Crystal Palace gaan viraal met intiem kiekje: “Ogen op de bal...”

Crystal Palace won zaterdag met ruime 1-4 cijfers op het veld van Leicester City. Michy Batshuayi stond in de basis en scoorde met enig geluk zijn eerste doelpunt voor The Eagles, maar alle aandacht op de sociale media ging naar centrale verdediger James Tomkins en doelman Vicente Guaita. De twee werden gespot tijdens een intiem momentje, waarvan de beelden meteen viraal gingen.

De Spaanse doelman van Crystal Palace sukkelde met zijn broek, meer bepaald met het touwtje om het aan te spannen. Tomkins schoot zijn ploegmaat even te hulp en dat zorgde voor hilarische beelden. Op de foto’s lijkt het namelijk alsof de verdediger iets te veel aandacht heeft voor wat er zich in het broekje van de doelman bevindt. Of dat echt zo is, is voorlopig onduidelijk...

Roy Hodgson : "Tomkins, keep your eyes on the ball!"



James Tomkins : "Done, coach!" pic.twitter.com/Kq3yj5Rr72 — Razy Harzy (@razyharzy) 24 februari 2019

Yes its there but its so small James Tomkins bizarrely stares down his keeper's shorts during Leicester win pic.twitter.com/UX5g8QCnhx — John James (@JohnJam00059322) 24 februari 2019

Tomkins has a peek inside Guaita's shorts in Palace win over Leicester https://t.co/2gHibPwP9y pic.twitter.com/eqVPHFNtBM — The Sun Football (@TheSunFootball) 23 februari 2019