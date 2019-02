Belgische inwijkelingen in Frans bergdorpje willen koeien weg: “Hun bellen maken te veel lawaai en die vlaaien zijn gevaarlijk”

Eerst waren het de koeienbellen die te veel lawaai maken, nu zijn het de dieren die op weg naar hun weide het verkeer hinderen en te veel vlaaien achterlaten op straat. De landbouwers in het Franse bergstadje Biot worden stilaan wanhopig van de klachten van rijke inwijkelingen die er tot rust willen komen. Onder hen ook een Belgisch koppel dat er maar enkele weken per jaar verblijft, maar toch het protest steunt.

Biot, in het zuiden van Frankrijk, ligt op enkele kilometers van de Middellandse Zee. Het pittoreske bergstadje is bekend vanwege het aardewerk en de glasblazerij. Picasso heeft er nog een opleiding gevolgd. En ook nu nog wonen er veel kunstenaars beneden in het stadje. Helemaal boven wonen vooral boeren. Met hun bruine koeien die de typische bellen rond hun nek dragen.

“Die maken lawaai, ja. Maar dat is een traditie. Jong en oud hier hebben het nooit anders geweten”, zegt gewezen burgemeester Tournier.

Het mondaine Biot is de jongste jaren bijzonder populair bij rijken die hier een tweede verblijf hebben op de flanken van de Col du Corbier, in de Haute-Savoie. En die stellen steeds meer hun eisen. Onder hen ook een Belgisch koppel dat anoniem wenst te blijven. Zij zoeken hier vooral rust. En dat kan blijkbaar niet met al die koeien in de buurt.

“Fransen die uit de grote steden hier hun vakantie komen doorbrengen, Britten, een koppel uit Corsica en een Belgisch koppel dat hier een tweede verblijf hebben. Zij zitten achter de protesten”, zegt de ex-burgemeester.

Foto: rr

Er waren zelfs, voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje, manifestaties van voor- en tegenstanders. En er kwam een petitie. Uiteindelijk tekenden 117.000 mensen uit de ruime omgeving voor het behoud van de koeienbellen.

“Het gaat hier ook maar om enkele tientallen koeien die de rust zouden verstoren. Vergeet niet dat die koeien ons ook melk geven waarmee hier kaas wordt gemaakt, een echt streekproduct. En dat ze het gras kort houden. Ik weet niet of de klagers beseffen dat grasmaaiers veel meer lawaai maken dan koeienbellen.”

Die koeienbellendiscussie lijkt nu een beetje geluwd. Omdat het winter is en de dieren meestal op stal blijven. Maar eens de sneeuw weg is en ze weer naar de hogergelegen weides kunnen, vrezen de veeboeren dat het toch weer zal oplaaien.

Want er is onlangs een nieuw discussiepunt opgedoken. Verschillende landbouwers moesten zich al bij de politie aanmelden voor een verhoor na klachten van bewoners, inwijkelingen. Dezelfde die koeienbellen weg wilden. Maar nu storen ze zich aan koeien en koeienvlaaien op de weg.

Julien Chatelain tijdens een van de protesten. Foto: FB

“ Twee keer per dag brengen we onze koeien naar de graaslanden en nadien terug om ze te melken. We lopen dan soms een stukje over de weg. En ja, ze laten al eens iets vallen”, zegt veeboer Julien Chatelain.

“Belemmering van de openbare weg”, vinden de klagers. Of er iets van komt, weten Chatelain en zijn collega’s nog niet. “Maar we zijn er wel voor verhoord door de politie. Alsof we criminelen zijn.”

Een van de klagers zegt anoniem in de Franse media dat ze hier veel geld betaalden voor een rustig stekje. Maar die koeienbellen verstoort die rust. En de dieren die op straat lopen, maken het “levensgevaarlijk” op de wegen. Er zou zelfs al een wielertoerist zijn gevallen. Uitgegleden op een koeienvlaai.

“Nu het skiseizoen stilaan op zijn einde loopt en de koeien weer op de weides kunnen grazen, vrezen we nieuwe protesten van de ‘stadsmensen’, zoals ze hier worden genoemd.