Sprookjeseinde voor Mitzi: dikke kat werd vier keer terug naar asiel gestuurd, maar heeft nu eindelijk thuis gevonden

Er was eens… Mitzi. Ofwel “de dikste kat van Groot-Brittannië”. Een zeer lieve kat, maar toch leek een droomthuis vinden niet voor haar in de sterren geschreven te staan. Liefst vier keer werd ze door verschillende eigenaars terug naar het asiel gebracht. Niet omdat ze te veel at, maar “door omstandigheden”. Pech dus. Maar net als in een echt sprookje is haar geluk gekeerd en heeft ze nu wel een liefdevol gezinnetje gevonden.

Zwerfkat Mitzi woog liefst 7,7 kilo toen ze in 2017 gered werd door een medewerker van het Woodside Sanctuary in Plymouth. Hoewel ze - door haar gewicht en bijnaam “de dikste kat van Groot-Brittannië - een hit werd op social media, was een thuis vinden niet zo evident voor haar.

“Eigenlijk is het zeer triest”, zegt Helen Lecointe van het asiel. “Haar eerste eigenaar is gestorven, bij iemand anders waren de omstandigheden zo veranderd dat hij niet meer op haar kon passen en een andere werd zwaar ziek.”

De vierde keer leek de goede keer te worden, maar haar nieuwe eigenaars mochten haar niet houden omdat ze nog in een huurhuis woonden. Mitzi moest voor een vierde keer terug naar het asiel, maar gelukkig maar voor even. Haar laatste baasjes wilden de kat terug en vroegen aan het personeel van het asiel om tot april op haar te passen. Dan zouden ze naar een eigen huis verhuizen en wel plaats genoeg hebben voor Mitzi.

“Er waren ondertussen ook al mensen geïnteresseerd uit de VS, Zweden en het Midden-Oosten”, aldus Lecointe. “Maar uiteindelijk zijn we erg blij dat we een baasje hebben gevonden die haar al kent en graag ziet. Na zo veel pech - het is extreem uitzonderlijk dat een dier vier keer teruggebracht wordt - heeft ze dan toch het geluk gevonden.”

Op dieet

De negenjarige Mitzi is ondertussen al wat afgevallen en weegt momenteel nog 5,3 kilo. Niemand weet hoe de zwerfkat zo dik geworden is. Vermoedelijk werd ze gevoederd door meerdere mensen in de buurt waar ze rondzwierf.