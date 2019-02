Beerschot Wilrijk steekt mes nog wat dieper in Mechelse wonde met kwinkslag: “Jullie Twitter-account is gehackt”

Rond 19u zaterdagavond heerste er verslagenheid in en rond het Kiel. Beerschot Wilrijk kwam in de strijd om de tweede periodetitel niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Roeselare. Maar later op de avond sloeg die verslagenheid om in vreugde, wanneer KV Mechelen een rammeling kreeg in eigen huis van Union. Een kleine steek richting de Mechelse concurrent kon er dan ook vanaf.

Voor de wedstrijd tegen Union tweette Mechelen het volgende. “Binnen 25 minuten start het duel tussen KV en Union, oftewel de confrontatie tussen de twee best voetballende ploegen in 1B.” Een sneer richting Beerschot Wilrijk, dat die titel ook claimt. Maar na de 0-5 pandoering tegen Union - dat het duel tussen de best voetballende ploegen dus ruimschoots won - was de originele tweet verdwenen.

Nu ja, verdwenen. Bij Beerschot Wilrijk hadden ze een screenshot gemaakt en onder het motto ‘karma is a b*tch’ volgde er een subtiele steek richting Malinwa. “Beste vrienden van KV Mechelen . Opgelet, jullie twitter account is gehackt. Onderstaande tweet is verdwenen.” Lief toch, die collegialiteit.