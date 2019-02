Nieuwe coach op komst voor Youri Tielemans: Leicester City zet Claude Puel op straat

Youri Tielemans is straks al aan zijn vierde verschillende trainer van het seizoen toe. Bij Monaco zag hij Leonardo Jardim vervangen worden door Thierry Henry en Jardim terugkeren na het ontslag van Henry. De middenvelder trok daarop naar Leicester City, waar trainer Claude Puel aandrong op zijn komst. Maar daags na de 1-4 nederlaag tegen Crystal Palace is de Fransman op straat gezet.

Telegraph-journalist John Percy stuurde het nieuws de wereld in, de officiële bevestiging volgde niet veel later. Een gigantische verrassing is het dan ook niet, want Leicester verkeert al een tijd in een dipje. De laatste zege dateert van 1 januari, nadien volgende zes nederlagen en één gelijkspel. Dat werd gek genoeg wel afgedwongen op het veld van leider Liverpool. Ook assisten Jacky Bonnevay mag beschikken.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up — Leicester City (@LCFC) 24 februari 2019

Puel was aan zijn tweede seizoen bezig bij in het King Power Stadium, waar hij in oktober 2017 het roer overnam. In 56 Premier League-matchen loodste hij zijn ploeg naar amper 19 zeges. Daar stonden 13 gelijke spelen en 24 nederlagen tegenover. Leicester staat 27 speeldagen op een 12e stek in het klassement, met 32 punten. Dat zijn er 8 meer dan de eerste degradatieplaats.

Voor Youri Tielemans is het alvast geen leuk nieuws. De Rode Duivel kwam op voorspraak van Puel naar The Foxes, maar zal na amper twee matchen al een andere trainer krijgen. Wie dat wordt, is afwachten. De naam van Celtic-coach Brendan Rodgers doet alvast de ronde.