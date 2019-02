‘King Kompany’ kan tiende prijs met City pakken, wordt hij alweer Man van de Match?

Tien! Tien! Tien! Of hij in de basis staat, is nog niet twijfelachtig. Maar Vincent Kompany gaat vanavond, in de finale van de League Cup tegen Chelsea, voor zijn tiende prijs met Manchester City. In de geschiedenis van de club doet sowieso al niemand beter dan de 32-jarige Rode Duivel. Een overzicht van zijn negen trofeeën tot nog toe.