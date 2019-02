Voormalig Congolees premier Antoine Gizenga overleden

De voormalige Congolese premier Antoine Gizenga en secretaris-generaal van PALU (Parti Lumumbiste unifié) is op 93-jarige leeftijd overleden in Kinshasa. Dat meldden Congolese media en VN-radio Okapi.

Gizenga werd in 1925 geboren in Mushiko, en werd beschouwd als een van de vaders van de Congolese onafhankelijkheid. Hij was een medestander van Patrice Lumumba, en was diens vicepremier in 1960 en 1961.

Hij was een tegenstander van president Mobutu Sese Seko en leefde meer dan dertig jaar in ballingschap.

Van 2006 tot 2008 was hij eerste minister. In 2009 kreeg hij de titel van “nationale held”, de hoogste onderscheiding in de Democratische Republiek Congo.

Gizenga was ziek, en maakte tijdens zijn zeldzame publieke optredens een vermoeide indruk.