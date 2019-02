Marc Coucke bevestigt kapitaalsverhoging Anderlecht: “Meer dan dertig miljoen euro extra in de club”

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke werd in het VRT-programma De Zevende Dag geïnterviewd naar aanleiding van de topper tussen Anderlecht en Club Brugge die om 14u30 op gang wordt gefloten. De zakenman ziet de toekomst rooskleurig in, ondanks de juridische démarches van het ‘kamp Bayat’.

Het was een vrolijke week geweest voor Anderlecht, bekende Coucke. En daar zat de late zege op het veld van Antwerp voor veel tussen. “Heeft deugd gedaan, niet alleen het moment zelf”, aldus Coucke. “Ik heb een ganse week gevoeld dat ze iets relaxter zijn. Anders was het nog steeds van moeten. Nu konden we voor de eerste keer in de laatste minuut een winnende goal maken. Het heeft de sfeer van de grote dagen gecreëerd.

Bij een zege vanmiddag tegen de grote aartsrivaal zou de Brusselaars lanceren. “Het is alvast een cruciale match”, erkende Coucke. “Verliezen staat gelijk aan weer achterom kijken. Als we zouden winnen, dan beginnen we weer naar boven te kijken, dan kunnen we terug punten door twee delen. Deze match maakt het verschil, niet alleen qua resultaat. We zien dat we beter beginnen te voetballen, dat we stappen vooruit zetten, meer automatismen krijgen, meer structuur ook.”

Zever gezever

Foto: BELGA

Extra-sportief was het wel een bewogen week. Voormalig huismakelaar Mogi Bayat liet beslag leggen omdat hij nog geld te goed heeft van de paars-witten en volgens diens advocaat zou Anderlecht financieel in slechte papieren zitten. “Zever, gezever”, kende Coucke zijn klassiekers. “Wij hebben geen financiele problemen. Er wordt hier heel hard gewerkt, het marcheert fantastisch. We ontvangen vandaag een record aantal eters, al had ik het misschien graag anders gezien. Dat er geen eters waren, dat al mijn biefstukken aangebrand zouden zijn maar dat we het sportief beter deden.”

Coucke bevestigde ook nog het nieuws van de kapitaalsverhoging. “Ik kan u in primeur bevestigen dat de kapitaalsverhoging is afgerond, dat betekent meer dan dertig miljoen erbij in de club. De korte termijn is wat minder.”

Vermoeden van onschuld

Het Belgisch voetbal ligt momenteel onder vuur met Operatie Propere Handen. “Er is vanalles gebeurd in het Belgische voetbal”, aldus Coucke. “Daar moeten parketten zich mee bezighouden, wij juichen dat toe en we moeten ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. We proberen structurele zaken te doen om het voetbal properder te maken. En dan zie je dat er mensen zijn die zich blijven verzetten. Wij blijven kalm, willen weten wat de waarheid is. Dat lijkt me logisch en niet iedereen kan daarmee lachen.”

Foto: Photo News

Bayat schermt met het vermoeden van onschuld? Coucke: “Dat zijn twee zaken hebben niets met elkaar te maken. Wij respecteren het vermoeden van onschuld. Hoe meer mensen onschuldig, hoe liever we het hebben. Maar dat heeft er niets mee te maken. Als je ziet waarvoor sommige mensen in verdenking gesteld zijn… Wij willen weten wat er achter zit, wie de begunstigden zijn, vooraleer we betalen.”

Operatie Propere Voeten

Coucke legt de ethische lat hoog. Makelaars die niet mee willen in het verhaal, mogen opkrassen. “Dit zijn nu de normen. Heel veel makelaars hebben positief gereageerd. Iedereen past zich aan, een paar niet. En daar hebben we heel snel tegen gezegd dat we niet met hen willen werken. Het heeft toch geen nut om vandaag Operatie Properen Handen uit te voeren om over vier jaar Operatie Propere Voeten te moeten meemaken.”

Ook de affaire met zwart geld en coach Peter Maes maakt Coucke bezorgd. “Dat moet uitgespit worden”, aldus Coucke. “Iedereen kent die geruchten, we gaan zien wat eruit komt. Ik heb de reacties van Lokeren en Genk gelezen. Ook daar geldt het vermoeden van onschuld. Gebeurt er iets onwettelijks, dan moet er iets gebeuren. Wij van de Pro League moeten de juiste maatregelen vastleggen zodat het niet meer zal gebeuren. Dan gaan we er allemaal sterker uitkomen.”