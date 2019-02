Opvallende gast bij Anderlecht-Club Brugge: spijtoptant Dejan Veljkovic woont topper bij

Anderlecht en Club Brugge spelen om 14u30 de topper van de 26e speeldag in de Jupiler Pro League. Opvallende gast in de tribunes van het Astridpark is Dejan Veljkovic, die in het bijzijn van zijn advocaat Kris Luyckx de topper bijwoont. Het is de eerste keer dat Veljkovic, die vrij is onder voorwaarden, opduikt in de Belgische stadions sinds jet losbarsten van het voetbalschandaal.

Foto: Photo News

Veljkovic is de spil in Operatie Propere Handen, waar de makelaar betrokken is bij zowel fiscale fraude als mogelijke matchfixing. Hij sloot echter een deal met het gerecht. In ruil voor informatie krijgt hij een lage straf. Zo praatte hij onder meer Peter Maes aan de galg.