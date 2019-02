10.000 deelnemers aan start Gentse Klimaatmars

Gent - Zo’n 10.000 mensen zijn zondagmiddag samengekomen op het Sint-Pietersplein voor een Gentse Klimaatmars. De betoging is een initiatief van Greenpeace Gent, maar verschillende andere organisaties hebben zich erbij aangesloten. Opvallend veel gezinnen met kinderen zijn naar het stadscentrum afgezakt. Velen hebben kartonnen borden meegebracht met boodschappen over de klimaatopwarming.

De massa verzamelde vanaf 15 uur op het Gentse Sint-Pietersplein. Van daaruit trekt de betoging naar de Gentse stadshal, waar een klimaat-event gehouden met een achttal toespraken van deelnemende organisaties en enkele gele hesjes. De organisatie voorziet geen speeches van politici. Wel wordt een vergeetput en een wensput opgesteld waarin deelnemers ‘slechte’ en ‘goede’ ideeën kunnen deponeren.

(lees verder onder de foto)

Foto: sln

Foto: sln

‘Rise for Climate’ is een initiatief van Greenpeace Gent, dat voor de klimaatmars de handen in elkaar slaat met zowat 20 middenveldorganisaties, waaronder ook 11.11.11, Natuurpunt en Hart boven Hard. Zo pleit het collectief voor een duurzame transitie met aandacht voor mensen die het financeel moeilijk hebben en vluchtelingen.

Foto: sln

Foto: sln

Foto: sln

Foto: sln

Foto: sln