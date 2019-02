Opgepast voor rondvliegende ellebogen: Brandon Mechele maakt meermaals kennis met arm van Ivan Santini

Ivan Santini had het knap lastig in het eerste halfuur tegen Club Brugge. De Kroaat kreeg geen millimeter ruimte van Brandon Mechelen. Dan sla ik ‘m maar van me af, moet Santini gedacht hebben. Mechele ging meerdere keren neer na een (ongelukkige) slag van Santini in het gezicht. Zonder een kaart te krijgen weliswaar. Mechele snapte er tijdens de rust niet veel van. “Ik weet niet of de VAR moet tussenkomen of niet, maar zeker die eerste was op zijn minst donkergeel. Maar ja, als ze niets doen...”