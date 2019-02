Al meer dan 140 doden in India na drinken illegale alcohol

In de Indiase deelstaat Assam zijn nu al zeker 143 mensen om het leven gekomen na het drinken van giftige illegale alcohol. Het leeuwendeel zijn arbeiders van theeplantages in de districten Golaghat en Jorhat.

Er liggen nog ongeveer 200 mensen in het ziekenhuis. Volgens een medewerker van de autoriteiten is “het ergste wel voorbij”.

De arbeiders dronken de illegaal gestookte drank donderdag. Naar verluidt zat in de alcohol een aanzienlijke hoeveelheid methanol. Die is dodelijk indien in grotere hoeveelheden geconsumeerd. De arbeiders zijn dikwijls te arm om legaal geproduceerde drank te kopen.

Volgens de politie zijn al 14 mensen opgepakt die te maken zouden hebben met de fabricatie en de verdeling van de illegale alcohol.