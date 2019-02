Paus gaat nieuwe richtlijnen uitvaardigen tegen seksueel misbruik van kinderen

Paus Franciscus gaat nieuwe richtlijnen publiceren voor de strijd van de Katholieke Kerk tegen het seksueel misbruik van kinderen. Dat heeft Federico Lombardi, die alle plenaire zittingen op de antimisbruiktop in het Vaticaan leidde, gezegd tijdens een persconferentie.

De organisatoren van de top hebben herhaaldelijk gezegd dat er actieplannen zouden komen van zodra de top voorbij was. Volgens Lombardi zal paus Franciscus een document publiceren “over de bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen”, om de preventie van misbruik en de strijd ertegen te versterken.

Er komt, ook volgens Lombardi, “een nieuwe wet van Vaticaanstad en richtlijnen voor het vicariaat van Vaticaanstad over hetzelfde onderwerp”. De Congregatie voor de Geloofsleer, de tuchtafdeling van het Vaticaan, gaat richtlijnen publiceren over de “plichten en taken” van bisschoppen bij het omgaan met zaken van misbruik, aldus Lombardi.

In zijn afsluitende toespraak was paus Franciscus zondag wel scherp voor daders van seksueel misbruik - hij noemde geestelijken die zich hieraan schuldig maken een “instrument van Satan” - maar hij kondigde geen concrete maatregelen aan.

Peter Saunders, een voormalig lid van de antipedofiliecommissie van het Vaticaan, had het over een “zeer teleurstellende toespraak”. “De toespraak spreekt van de duivel, van het kwaad maar niet over nultolerantie en de definitieve uitsluiting van kindverkrachters en zedendelinquenten in dienst van de Kerk”, klonk het.