Dennis Praet en Sampdoria knopen opnieuw aan met overwinning

Brussel - Na drie competitienederlagen op rij weet Sampdoria opnieuw hoe het voelt om te winnen. De ploeg van Dennis Praet, die de thuismatch volmaakte, haalde het zondag op de 25e speeldag in de Italiaanse Serie A met 1-0 van Cagliari.

Een penaltytreffer van de ervaren aanvaller Fabio Quagliarella halverwege de tweede helft maakte het verschil. Daardoor klimt Sampdoria voorlopig naar de negende plaats, Cagliari blijft veertiende.

Tractor, de Iraanse ploeg van Georges Leekens, speelde 0-0 gelijk op het veld van Saipa. Na 8 op 12 onder ‘Mac The Knife’ is Tractor vierde met 34 punten, vier minder dan een leiderstrio.

In de Roemeense voetbalcompetitie is Dinamo Boekarest, met Reda Jaadi de hele match op het veld, niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel bij Calarasi. Dinamo is na 25 speeldagen elfde, Calarasi twaalfde.