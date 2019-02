Ook het duel van de grote jongens kent geen winnaar: Kara en Wesley houden elkaar in bedwang

Beiden bijna twee meter en bomen van venten. De ene verdediger bij Anderlecht, de andere aanvaller bij Club Brugge. Het duel tussen Kara en Wesley beloofde er eentje van hard tegen onzacht te worden.

Wie anders zou aangeduid worden bij de recordkampioen om de meest gegeerde spits van de regerend kampioen te dekken? Kara moest Wesley in toom houden, maar dat mislukte eigenlijk al na vijf minuten. Kara was gezien toen Wesley op een voorzet van Schrijvers perfect naar de eerste paal liep en afwerkte. Het duo had tot dan eigenlijk nog geen enkel duel uitgevochten. Die kwamen pas later. Eerst toen Kara op kracht de bal moest afschermen voor de eigen achterlijn toen Wesley druk ging uitoefenen, daarna een keertje op het middenveld. Met een stevige charge op de Braziliaan wou Kara zijn aanwezigheid nog eens onderlijnen. Het leverde hem een gele kaart en een vrije trap tegen op.

Hoewel het duidelijk was dat Wesley en Kara op het veld een koppeltje vormden, was het opvallend hoe Wesley na de rust iets meer uit de zone van Kara ging lopen. Daardoor kwam hij vaker Milic tegen om Schrijvers richting Kara te duwen. Mogelijk was het bedoeling om de wendbare Schrijvers zo meer uit te spelen tegen de minder mobiele Kara. Die laatste liet zich echter niet te veel verleiden om uit positie te lopen waardoor hij toch weer bij zijn maatje Wesley uitkwam. Twee keer verhinderde Kara de Club-spits om op een voorzet goed te koppen, dus zijn tweede helft compenseerde wel deels zijn fout voor de rust. Even leek Kara op punten te gaan winnen toen Bolasie de 2-1 maakte en Anderlecht op weg was naar de zege, maar door de gelijkmaker van Vlietinck kregen we zowel in het persoonlijk duel tussen Wesley en Kara en in de wedstrijd Anderlecht en Club Brugge geen winnaar.