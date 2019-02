Geen doelpunten, wel veel blessures in klassieker tussen Manchester United en Liverpool

Liverpool ziet de voorsprong op titelrivaal Manchester City opnieuw slinken en de ziekenboeg van Manchester United is prompt weer wat gevuld. Dat zijn de belangrijkste conclusies na een doelpuntloze topper op Old Trafford. In de eerste helft werden maar liefst vier wissels doorgevoerd: net geen record in de Premier League.

Het eerste slachtoffer van de dag was Ander Herrera, die het terrein moest verlaten en door halve Belg Andreas Pereira werd vervangen. Een paar minuten later moest ook de gevelde Juan Mata vervangen worden door Jesse Lingard. Die vervolgens vlak voor de pauze zelf geblesseerd afhaakte, waardoor Alexis Sanchez mocht opdraven. Tussendoor was het ook bij Liverpool raak, want Roberto Firmino moest met een enkelblessure naar de kant.

Vier blessures en vier bijhorende wissels in de eerste helft: het was een zeldzaam, maar pijnlijk tafereel. Manchester United werd de eerste Premier League-club in meer dan vier jaar die al haar wissels al in de eerste helft moest inzitten. Het Premier League-record voor meeste wissels in één helft (vijf stuks tijdens Newcastle-Wigan in 2006) werd net niet gebroken. En doelkansen, vraagt u zich af? Die vielen amper te noteren.

Ook in de tweede helft viel er lang weinig te beleven. Bij de thuisploeg werkte Romelu Lukaku keihard, maar tot veel doelkansen leidde dat niet. Liverpool het dan maar met de inbreng van supersub Xherdan Shaqiri, maar ook de Zwitser kon het verschil niet maken. Een kwartier voor het einde leek het via een eigen doelpunt van Matip toch 1-0 te worden voor Manchester United, maar Liverpool werd gered door de lijnrechter: Smalling, die de bal tegen Matip had geduwd, stond buitenspel. Het bleef dus 0-0.

Net voor het ingaan van de extra tijd kreeg United nog een ultieme kans toen Lukaku vanaf de rechterflank een voorzet richting Smalling verstuurde, maar het geloof bij de verdediger ontbrak: hij liep niet door en kon zo nét niet bij de bal. In de extra tijd gebeurd er niets meer, waardoor de partij met een brilscore werd afgesloten.

In de stand komt Liverpool nu op 66 punten, één meer dan Manchester City en zes meer dan nummer drie Tottenham Hotspur. De Spurs zullen zich de nederlaag van gisteren tegen Burnley ongetwijfeld beklagen. Manchester United is vijfde doordat Arsenal won van Southampton: de Gunners hebben nu 53 punten, United heeft er 51. Nummer zes Chelsea, dat later op zondag de finale van de League Cup speelt tegen Manchester City, heeft 50 punten maar heeft ook één wedstrijd minder gespeeld.