Van geweld tot seksueel wangedrag: agressie tegen VDAB-personeel neemt toe

Kwaad omdat ze geen werk vinden, boos omdat ze zich tegen hun zin ergens moesten gaan aanbieden, of woest omdat ze hun uitkering dreigden te verliezen... Het personeel van de VDAB was vorig jaar gemiddeld twee keer per week slachtoffer van agressie. In vier gevallen was er zelfs spraken van ongewenst seksueel gedrag door werkzoekenden.

Veel mensen die met de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB in aanraking komen, zijn langdurig werkloos. Sommigen zijn ontgoocheld omdat ze maar niet opnieuw aan de slag geraken. Anderen zitten niet meteen meer te hopen op een baan en hebben dan weer liefst zo weinig mogelijk contact met de VDAB. Behalve als het echt moet.

De gesprekken verlopen vaak stroef en gaan soms gepaard met verbaal of zelfs fysiek geweld, zo blijkt uit een antwoord van Vlaams minster van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA) op een parlementaire vraag van Emmily Talpe (Open Vld).

In 2018 maakten 135 personeelsleden van de VDAB melding van agressie. In 2017 waren dat er nog ‘maar’ 109, in 2015 65. Meer dan de helft van de feiten vonden vorig jaar plaats in werkwinkels. In elf gevallen ging het er zo heftig aan toe dat de politie werd opgetrommeld om tussen te komen en werd een proces-verbaal opgesteld.

“Veel agressie is een gevolg van de mededeling die ze krijgen dat ze - al dan niet tijdelijk - geschorst worden”, zegt een medewerker van de VDAB aan Nieuwsblad.be. In 19 gevallen was de agressor een 50-plusser, in 55 gevallen ging het om een Belg van allochtone origine en in 38 gevallen om kortgeschoolden.

Opvallend is dat er ook vier gevallen waren van seksueel ongepast gedrag in het VDAB-kantoor.