Coaches na Anderlecht - Club: het voetbal was voor de Bruggelingen, de kansen voor de Brusselaars. En dus is gelijkspel terecht

Hinken op twee gedachten: zowel Fred Rutten (Anderlecht) als Ivan Leko (Club Brugge) wisten na afloop niet of ze blij moesten zijn met het resultaat. Maar omdat ze allebei beseften dat de ander evenzeer had kunnen winnen, namen ze uiteindelijk vrede met het gelijkspel.

Ivan Leko toonde zich blij met de manier waarop zijn team zich in de hoofdstad had gepresenteerd. “Ik was blij met onze manier van spelen. Als er één ploeg kwam om te winnen, dan was het Club Brugge. Maar Anderlecht was een goed blok en had een drietal goede kansen in de tweede helft. We pakken nu vier op zes thuis tegen Genk en op Anderlecht. Dat is zeker een goed resultaat. Het belooft dan ook een heel spannende playoff te worden.”

Of dit een gemiste kans was om na 21 jaar eindelijk nog eens op het veld van de grote aartsrivaal te winnen. “Ik zet met een dubbel gevoel. Enerzijds is het heel jammer dat we niet winnen op basis van het veldspel. Wij hebben meer getoond. Anderzijds, het wordt 2-1 tien minuten voor tijd en Anderlecht was dreigend. Dan kan je dit resultaat ook positief bekijken. Het is ons dus niet gelukt maar dit was onze vijfde topmatch in veertien dagen: dus chapeau voor de inzet en energie van mijn spelers.”

Vonden geen oplossing

Fred Rutten trad zijn collega bij. “Brugge heeft het ons in eerste fase van de wedstrijd heel moeilijk gemaakt”, vond hij. “We hadden geen oplossing. Pas in het laatste kwart van de eerste helft kwamen we in ons spel. De tweede helft kon het alle kanten op.”

De Nederlander was opvallend eerlijk. “Brugge verdiende te winnen”, vertelde hij. “Maar in de tweede helft kregen we kansen en die 2-1 hadden we over de streep moeten trekken. Het is enerzijds sneu dat het niet in drie punten eindigt. Maar ik kan niet ontevreden zijn met een punt.”

De gelijkmaker van Vlietinck viel wel erg makkelijk. Rutten: “Ik heb nog geen beelden gezien en dan zeg je misschien zaken die niet kloppen. Maar ik denk wel dat we even niet stonden op te letten.”

Vier op zes

Ook Anderlecht puurde vier op zes uit twee topaffiches. “Eerlijk, daar had ik voor getekend als je ziet waar wij inzitten”, aldus Rutten. “Als we top zijn, is het niet genoeg. Nu kan ik er wel vrede mee nemen. Maar dat mag niet leiden tot een analyse dat ik tevreden ben met deze match.”

Ook opvallend: nieuwkomer Bolasie blijft scoren voor Anderlecht. Daar kan je als coach alleen maar van dromen. Rutten: “Hij heeft rendement maar hij werkt zich ook apelazarus. Dat is goed voor het team want dit team heeft dat nog nodig.”

Drie finales

Dat PO1 bijna niet meer kan ontsnappen, daar deed Rutten niet aan mee. “We hebben op papier nog drie makkelijke wedstrijden, nu moeten we ook die ‘kleine’ wedstrijden tussen aanhalingstekens winnen. Want die bestaan niet, zeker niet in deze competitie. Wij kunnen niet aan tachtig procent spelen. We moeten maximaal zijn om resultaat te halen. De volgende wedstrijd is opnieuw een finale.”

Rutten benadrukte nog maar eens het verschil tussen beide teams. “Ik vond het verschil wel heel erg groot”, besloot de Nederlander. “Brugge is een ingespeeld geheel, zij hebben automatismen die wij nog niet hebben. Ze zijn wel aan het komen.”