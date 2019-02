Boeing maakt noodlanding nadat gewapende man piloot bedreigde in cockpit, gijzelnemer gedood door speciale eenheden

Een 25-jarige man heeft de crew van een Boeing 737 met 142 passagiers aan boord bedreigd met een wapen. Na een noodlanding werd hij neergeschoten. Hij is intussen in het ziekenhuis overleden.

Het passagierstoestel van Biman Bangladesh Airlines was in Dhaka, hoofdstad van Bangladesh, opgestegen met bestemming Dubai. Maar al vrij snel na het opstijgen had het cabinepersoneel door dat een van de passagiers zich verdacht gedroeg. Ze verwittigden de piloot die in overleg met de luchtvaartautoriteiten besliste om een noodlanding te maken op de luchthaven Chittagong.

“Maar nog voor het toestel daar kon landen, drong de 25-jarige passagier de cabine binnen en bedreigde de piloten met een wapen. Hij richtte zijn pistool zelfs op het hoofd van de boordkapitein”, zegt Shakil Miraj, de directeur van de luchtvaartmaatschappij, in de Britse media.

Foto: EPA-EFE

Onmiddellijk na de landing omsingelde een grote politiemacht het toestel op de tarmac en gingen speciale eenheden aan boord. Aangezien de man zich agressief bleef gedragen, zagen ze geen andere mogelijkheid om hem neer te schieten. Hij is intussen overleden in het ziekenhuis.

Geen van de 142 passagiers of zes bemanningsleden raakten gewond.

Passagiers verklaarden nadien dat hij er ook mee gedreigd had een bom te zullen laten ontploffen op het vliegtuig. Maar bij controle werden geen springstoffen gevonden.

Foto: EPA-EFE

Wel een wapen. Onderzoek moet nu uitwijzen hoe de man dat ongezien aan boord heeft kunnen brengen en waar de beveiliging gefaald heeft.

De Bengaalse politicus Moin Uddin Khan Badal, die passagier was in het vliegtuig, zegt dat de dader een gesprek eiste met de eerste minister van Bangladesh. Anderen zeggen dat hij duidelijk psychisch gestoord was.