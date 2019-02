Poetsman Tyson (28) eindigt als tweede eredame in Miss België voor travestieten: "Zoals bij Victoria's Secrets"

In het dagelijkse leven is hij poetsman, na zijn uren mag hij zich nu ook tweede eredame in Miss Travestie België noemen. Foto: if, kvo

Harelbeke - In totaal namen vijf mannen deel aan de wedstrijd, waarbij ‘Tyra Cristal’, het alias van Tyson, dus de derde plaats behaalde. “Ik ben zeker niet ontgoocheld, want het puntentotaal van de top drie lag bijzonder dicht bij elkaar. Bovendien hadden die andere deelnemers veel meer ervaring dan ik. Ik doe dit pas vier jaar”, zegt Vandendriessche. “En ik haalde ook de publieksprijs binnen. Dat maakt het allemaal nog een pak mooier.”

De verkiezing gaat eraan toe zoals bij Miss België, inclusief badpakkenronde en eigen acts. En dus moest Tyson naast een persoonlijke voorstelling en twee vrije acts ook in lingerie optreden. “Dat deden we in de stijl van Victoria’s Secrets”, zegt Vandendriessche. “Verder stonden ook nog gewone defilés op de agenda. Het was allemaal bijzonder leuk om te doen. Een bijzondere ervaring die ze me niet meer afnemen.”

LEES OOK. Overdag is Tyson (28) poetsman, in het weekend wordt hij Tyra Crystal

In het dagelijkse leven werkt Vandendriessche als poetsman. Zijn klanten zijn trouwe supporters. Net als zijn vader, die recent nog een tattoo van Tyra Crystal op zijn borst liet zetten.