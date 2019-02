Bakkerij Nollet langs de Meensesteenweg in Roeselare gaat in juni dicht. Afgelopen weekend werd voor vaste klanten een afscheid gehouden. Bakker Patrick Nollet en zijn partner Karolien Ghesquiere willen straks een andere uitdaging aangaan.

De geschiedenis van Bakkerij Nollet gaat terug naar 1937. Gaston Nollet en Maria Maes namen toen een bakkerij over in de Meensesteenweg in Roeselare. In 1968 werd de bakkerij overgelaten aan zoon Dani ...