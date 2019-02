Eendracht Aalst-RWDM eindigt met veldslag tussen supporters

Aalst / Sint-Jans-Molenbeek - De wedstrijd zelf eindigde op 0-0 maar supporters van Eendracht Aalst en RWDM bekogelden elkaar zondagmiddag met alles wat niet te heet of te zwaar was. De politie het waterkanon in.

De wedstrijd stond als risicomatch genoteerd. Er was dus extra politie op de been en een sproeiwagen. En dat was nodig. Tijdens de match, die eindigde op een gelijkspel, was de sfeer tussen beide harde supporterskernen al erg gespannen, klinkt he bij de politie van Aalst.

Na het laatste fluitsignaal gingen ze elkaar te lijf. In en buiten het stadion. Er werd met stenen en houten paaltjes gegooid en ontstonden vechtpartijen.

De politie zette uiteindelijk het waterkanon in om de vechtersbazen, velen waren gemaskerd, uit elkaar te halen.

Nadien bleef het nog een tijdje onrustig in de buurt van het stadion maar intussen zou alles weer kalm zijn in de ajuinenstad.

Foto: DH

De politie kon nog niet zeggen of er arrestaties gebeurd maar de rellen krijgen ongetwijfeld nog een staartje.