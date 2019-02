Twaalf bestuurlijke aanhoudingen na mars voor veiligheid in Zeebrugge

Brugge - De mars voor veiligheid lokte zondagnamiddag ongeveer 350 betogers naar Zeebrugge, de organisatoren spreken over 500 deelnemers. Er was een incident waarbij enkele heethoofden een kerk probeerden te betreden, maar de politie kon dat verhinderen. Twaalf personen werden bestuurlijk aangehouden.

Met de steun van Vlaams Belang en Voorpost verzamelden 350 à 400 rechtse manifestanten aan het Sint-Donaasplein in Zeebrugge. “Na een hele reeks incidenten is het genoeg geweest”, meent organisator Jordy Commeyne. “De veiligheid van het volk moet primeren op de veiligheid van de transmigranten, dus vandaar deze mars.”

Foto: BELGAONTHESPOT

Volgens de organisatoren waren er zeker 500 betogers. De deelnemers scandeerden slogans als “Islamieten, parasieten” en “Alle grenzen toe”. Ook de Brugse priester Fernand Maréchal, die transmigranten helpt, werd door de mangel gehaald.

Foto: BELGAONTHESPOT

Er was een incident waarbij een groepje probeerde om de Stella Mariskerk binnen te gaan. “Dat werd door onze agenten verhinderd. Twaalf personen werden bestuurlijk aangehouden”, vertelt Lien Depoorter van de Brugse politie.

Onderweg hield de mars halt op de markt waar de voorzitter van Voorpost, Bart Vanpachtenbeke, en Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) het woord namen. Sintobin richtte zich in zijn speech tot kersvers Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die onlangs pleitte voor een meer humane aanpak en voorstelt om een juridisch infopunt op te richten in de haven. Hij zou daarover dinsdag tussenkomen in de Brugse gemeenteraad.

Daarna ging de mars terug naar het startpunt. Daar nam Wouter Vermeersch, fractieleider bij het Vlaams Belang in Kortrijk, het woord. Hij zei dat de kust en Zeebrugge niet overspoeld worden door de opwarming van het klimaat, maar door vluchtelingen. Tot slot betrad de rechtse studentenleider Dries Van Langenhove het podium. Hij meende dat een gevoel van onveiligheid voor een groot deel van de Vlamingen zo natuurlijk is geworden, dat ze niet meer op straat komen om te strijden voor dat thema.