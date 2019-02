Kevin De Bruyne en Vincent Kompany winnen de League Cup met Manchester City, maar doelman Chelsea eist de hoofdrol op met geweigerde wissel

Vincent Kompany heft zijn tiende prijs met Manchester City beet, Kevin De Bruyne zijn vierde. City won na strafschoppen, waarin doelman Ederson zich tot de held ontpopte. Die andere keeper, Kepa, werd de schlemiel. Hij weigerde vlak voor tijd zijn vervanging, tot woede van zijn coach.

6-0. Amper twee weken geleden werd Chelsea vernederd door Manchester City. In een volgepakt Wembley (81.755 toeschouwers) kon het gisteren revanche nemen, door tegen City een prijs te pakken. Maar dat betekende voor Maurizio Sarri allerminst ‘voor de aanval kiezen’. De Italiaanse manager moest per se Higuain hebben in de winterstop, maar koos in de spits voor… Eden Hazard. Jawel, Chelsea parkeerde de bus, zoals in de Mourinho-dagen geregeld gebeurde, en de Rode Duivel wachtte een ondankbare taak voorin.

City, met Kevin De Bruyne in de basis maar Vincent Kompany op de bank, begon vanaf minuut één te pressen, maar veel doelkansen leverde dat niet op. In het openingskwartier raakte De Bruyne amper een bal. Omdat Chelsea met tien achter de bal stond, werd er vooral veel breed getikt, er waren amper gaten.

Bijna own-goal

Na een dikke 20 minuten toch eens gevaar, van de voet van Sergio Agüero. De Argentijn houdt ervan om tegen Chelsea te spelen, in de zeventien vorige duels scoorde hij al vijftien keer. Hij controleerde een voorzet van Bernardo knap, maar vlamde een metertje over. Wat later kon Kepa een nieuw (afgeweken) schot van Agüero klemmen. Aan de overkant niet het minste gevaar, tenzij die van City daar zelf voor zorgden. Alle diepe ballen op Hazard waren waardeloos, maar Otamendi kopte wel nog een ongevaarlijke vrijschop nipt naast zijn eigen doel. En als de lichtblauwe helft van het stadion Walker niet wakker had geroepen toen die wegliep van een pass, dan had ook hij een goal op zijn geweten kunnen hebben. Pep Guardiola deed teken: “Praten op het veld!” Dat benadrukte hij ongetwijfeld nog eens tijdens de rust.

Wie we dáár hadden, in de tweede helft: Kompany, alsnog. De aanvoerder kwam Laporte vervangen, maar ondervond meteen dat het niet evident is om zo hoog te spelen. De eerste keer dat Hazard in zijn rug vertrok, was er nog Walker om de meubelen te redden. De tweede keer werd hij door zijn landgenoot verrast en nog voorbij gedribbeld. Kompany had geluk dat Kanté de daaropvolgende voorzet nipt over devieerde.

Hieltje offside

Geen 1-0, maar ook nog altijd geen 0-1 voor het offensieve City. Agüero scoorde wel, maar werd afgevlagd. Terecht bleek, hij stond een hieltje offside. De Bruyne probeerde zich in de match te knokken en ging nog eens op wandel, maar bij de vrijschop die hij kreeg, bleek dat zijn vizier nog steeds niet op scherp stond.

Foto: REUTERS

Stilaan kwam er ruimte, omdat Chelsea meer en meer naar voren trok, maar niemand kon profiteren. Barkley trapte een keer nipt over, Pedro deed niks met een knappe assist van Hazard, die van City dribbelden zich vast. Met de verlengingen in zicht ging Guardiola dan maar wisselen. Na Silva moest ook De Bruyne vijf minuten voor tijd naar de kant. In zijn plaats kwam met Sané de dribbelkont die deze match nodig had. Al was het Sterling die nog snel de 0-1 dacht te maken. Hij liep iedereen voorbij, maar Jorginho legde hem neer en had geluk dat zijn tegenstander niet recht op doel afstormde, anders was het rood. Aan de overkant moest Ederson nog een vrijschop van Willian over duwen – zijn eerste redding in 93 minuten. En Hazard werd nog afgevlagd toen die alleen op doel ging. Gelukkig terecht, maar omdat het zo nipt was, had de lijnrechter dit beter overgelaten aan de VAR. Verlengingen!

Kepa eraf, of toch niet

Guardiola had geluk dat je tegenwoordig een vierde wissel mag doorvoeren in die verlengingen want anders City nog een half uur met tien man gespeeld. Danilo verving de geblesseerde Fernandinho. Sarri zette zijn derde wissel in en bracht eindelijk Higuain. Niet dat de spits in het eerste extra kwartier veel impact had, het gif leek min of meer uit de match verdwenen. Jorginho en Hazard probeerden het nog vanop afstand, maar zonder succes.

STRAF | Kepa weigert het veld te verlaten, tot groot ongenoegen van Maurizio Sarri!



0️-0️ #CHEMCI #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/r1UNwsURZk — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 februari 2019

In de 120ste minuut toch nog eens een grote kans, nadat Sterling aan de achterlijn Luiz oprolde. Azpilicueta voorkwam nog net dat Agüero de bal binnentikte. De City-fans geloofden er plots weer het meest in. Al zagen zij intussen wel hoe hun voormalige doelman Willy Caballero begon op te warmen. Een penaltyspecialist, dat weten ze maar al te goed, want de Argentijn bezorgde City de League Cup in 2016 door er tegen Liverpool drie te stoppen. Hij leek er ook op te komen, zeker toen Kepa even lichamelijke klachten had. Maar toen het bordje de lucht in ging, weigerde de Spaanse keeper plots het veld te verlaten, tot woede van zijn coach.

Panenka Hazard

Het leverde ongeziene beelden op, en zo legde Kepa zich in de penaltyreeks een enorme druk op. Hij moest nu Chelsea over de streep trekken. Het was echter Ederson die als eerste een elfmeter pakte, Jorginho faalde. Gündogan maakte er 0-1 van. Kepa gaf nog niet op en de derde penalty van City (die van Sané) kon hij wegboksen. Maar vervolgens pakte Ederson die van Luiz. Als hij ook die van Hazard pakte, was het binnen voor City, maar de Belg pakte uit met een panenka. Geen nood, want Sterling maakte het alsnog af, door heerlijk hard in de bovenhoek te trappen.