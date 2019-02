Napoli en Dries Mertens kennen weinig moeite met Parma, Juventus wint met kleinste verschil bij Bologna

Brussel - Napoli heeft zondag op de 25e speeldag in de Italiaanse Serie A een 0-4 overwinning geboekt op bezoek bij Parma. Rode Duivel Dries Mertens maakte bij de Napolitanen de hele wedstrijd vol.

De doelpunten kwamen op naam van Zielinski (19.), Milik (36. en 73.) en Ounas (82.). Ook Mertens had kunnen scoren, maar miste halverwege de eerste helft een enorme kans. Parma zette daar bitterweinig tegenover en kwam slechts tot een schot tussen de palen. Napoli (56 ptn) is tweede, maar de achterstand op leider Juventus (69 ptn) bedraagt wel al dertien punten. Parma is twaalfde.

Sofian Kiyine verzamelde met hekkensluiter Chievo een punt tegen Genoa. De match in Verona eindigde op een 0-0 gelijkspel. Kiyine voetbalde 59 minuten mee bij Chievo (10 ptn), dat al zes punten achterstand telt op de voorlaatste in de stand. Genoa staat op de dertiende plaats.

Bekijk hier alle goals van Napoli:

