Assist van Boli Bolingoli helpt Rapid Wien aan stuntzege tegen Salzburg

Brussel - Rapid Wien is er zondag op de negentiende speeldag in de Oostenrijkse Bundesliga in geslaagd Salzburg de eerste competitienederlaag aan te smeren. De club uit de hoofdstad zette de tot dan toe ongeslagen leider opzij met 2-0. Boli Bolingoli hielp zijn ploeg met de assist van het eerste doelpunt.

Amper drie dagen na de uitschakeling door Inter in de achtste finales van de Europa League moest Rapid opnieuw aan de bak. Met Salzburg kwam een leider vol vertrouwen op bezoek, die zich wel had weten te plaatsen voor de kwartfinales door Club Brugge met 4-0 te kloppen. Maar Rapid deed wat de Belgische landskampioen donderdag niet kon. Dankzij doelpunten van Berisha (65.), op voorzet van Bolingoli, en Schwab (81.) klopten de hoofdstedelingen Salzburg met 2-0. Voor de autoritaire leider in Oostenrijk was het meteen ook de eerste competitienederlaag van het seizoen. Salzburg (48 ptn) heeft wel nog steeds een riante voorsprong op eerste achtervolger Linz (37). Rapid (23) is pas achtste.