Marcske van ‘De Kampioenen’ vindt Aalst carnaval “geweldig”: “Humor in de vijfde versnelling maar toch met stijl”

Aalst -

Herman Marcske Verbruggen en Loes Carmen Van den Heuvel doopten zondag de praalwagen van De Lodder­oeigen, ofwel de wagen waarop ook de cast van FC De Kampioenen te zien zal zijn in de zondagstoet. In de paasvakantie wordt de stoet nog eens nagespeeld in de Molenstraat, en daarvoor worden figuranten gezocht.