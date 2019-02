Buurgemeenten niet te spreken over betaalparking NMBS: “Dat ze eens ophouden met in de zakken van de mensen te zitten”

Begijnendijk / Aarschot / Tielt-Winge / Herselt - De beslissing van de NMBS om de parking aan het station van Aarschot vanaf 18 maart betalend te maken, kan maar op weinig begrip rekenen in buurgemeenten Tielt-Winge, Begijnendijk, Herselt en Hulshout.

Al wie vanaf 18 maart met de auto naar het station van Aarschot rijdt om daar de trein naar Leuven, Antwerpen of Brussel te nemen, zal moeten betalen voor een parkeerplaats op de parking van de NMBS. Aarschottenaars met een treinabonnement betalen jaarlijks 241,53 euro, niet-inwoners met een abonnement zelfs 362,30 euro. “Dat de NMBS eens ophoudt met in de zakken van de mensen te zitten”, reageert burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge (Open VLD).

Bij monde van woordvoerder Bart Crols laat de NMBS weten dat het betalend maken van de parking niet in de eerste plaats bedoeld is om geld te verdienen, “wel om onze abonnees een parkeerplaats te garanderen wanneer ze de trein willen nemen. Iedereen weet dat de parking in Aarschot momenteel overvol is, waardoor sommige van onze reizigers geen parkeerplaats vinden.”

“Ik denk dat de NMBS met de betalende parking eerder minder reizigers op de overvolle treinen wil. In plaats van extra treinstellen in te leggen, jagen ze de pendelaars weg met hun betalende parking. Echt, het wordt tijd dat de overheid naar de privésector kijkt voor de organisatie van het openbaar vervoer. In Engeland is het openbaar vervoer ook deels geprivatiseerd, en daar rijden de treinen ook nog altijd”, aldus nog Beeken.

De burgemeester is niet zinnens financieel bij te dragen voor een parking die niet op zijn grondgebied ligt. “Trouwens, het station van Aarschot zal voor onze inwoners overbodig worden wanneer de hoge openbare vervoersas van Diest naar Leuven in orde komt. Maar ja, daarop is het nog wachten tot 2024. Intussen zitten we wel met de problemen”, aldus nog Beeken.

Controleren

Ook in Begijnendijk zijn ze niet tevreden. “Enerzijds begrijpen we dat die parking in de eerste plaats is bestemd voor de abonnees van de NMBS”, zegt burgemeester Bert Ceulemans (Samen). “Maar anderzijds vinden we het niet kunnen dat die abonnees daarvoor moeten betalen. Een afgesloten parking op zich kan, maar technisch gezien moet het toch te controleren zijn wie de trein neemt en wie niet.” Ceulemans zegt dat zijn bestuur bij de hogere overheid gaat pleiten voor meer spitstreinen in het station van Begijnendijk.

Ook in de Kempense gemeenten Hulshout en Herselt is er onbegrip over de betalende parking in Aarschot.

Over het aantal treinreizigers dat vanuit de buurgemeenten met de auto naar het station van Aarschot rijdt, zijn er geen officiële cijfers. Allicht gaat het over enkele honderden pendelaars per dag. Na de invoering van de betaalparking verwacht de NMBS dat de situatie op de parking zal normaliseren. “Indien achteraf blijkt dat er toch nog meer reizigers de trein nemen in Aarschot, dan kan er gewerkt worden aan een uitbreiding van de capaciteit”, besluit Crols.