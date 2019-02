Brouwers halen in enkele uren tijd klein fortuin op bij hun fans

Oostvleteren / Vleteren -

De Struise Brouwers haalden in enkele uren tijd liefst 200.000 euro op bij hun fans. Met dat geld willen de mannen onder meer hun eigen bottelarij openen om zo sneller meer bier bij de liefhebbers te krijgen. “Zo kunnen we vijftig procent meer bier verdelen over de Belgische markt”, klink het. “Dit wordt het jaar van onze doorbraak.”