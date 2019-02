Dejan Veljkovic dook zonder scrupules op tijdens Anderlecht - Club Brugge. “We wisten dat dit enige deining zou veroorzaken”

Daags nadat hij de voetbalwereld weer op zijn kop had gezet als spijtoptant in operatie Propere Handen dook omstreden makelaar Dejan Veljkovic gisteren plots op in de eretribune tijdens de topper Anderlecht-Club Brugge. “Waarom niet?”, reageert zijn advocaat Kris Luyckx. “Hij hoeft toch niet de rest van zijn leven in ‘het verborgene’ te leven zoals Vangheluwe?”