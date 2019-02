Ruim zestig mensen mensen geëvacueerd na brandje in Antwerpse woontoren

Antwerpen - In Antwerpen is zondagavond een woontoren in de Ellermanstraat aan Park Spoor Noord ontruimd na een beperkte brand. Niemand raakte daarbij gewond. Vierenzestig bewoners werden tijdelijk opgevangen in twee bussen van De Lijn. Dat werd vernomen bij de lokale politie en de brandweer.

“De brand brak rond 21 uur uit op de verdieping -2. Het vuur was snel onder controle, maar de rook had zich via de ventilatiekanalen verspreid doorheen het gebouw, waardoor iedereen geëvacueerd moest worden”, zegt kapitein Dimi Vercammen van Brandweer Zone Antwerpen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer is het gebouw aan het verluchten en van zodra uit de metingen blijkt dat de toestand veilig is, mag iedereen terugkeren naar zijn woning.