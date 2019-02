Al 12 dagen niet gegeten, op de plek waar z’n leven verwoest werd

Philippe Vandenberghe (49) was gisteren al aan zijn ­twaalfde dag van hongerstaking bezig in de vertrekhal van Brussels Airport. Hij wil doorgaan tot de regering bijna drie jaar na datum eindelijk in actie schiet voor de slachtoffers van de aanslag van 22 maart 2016. Vandenberghe draagt niet voor niets de bijnaam van ‘Engel van Zaventem’.