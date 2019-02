N-VA wil dat burgemeester ingrijpt als stakers openbare weg bezetten

“Mensen die de blokkades probeerden te ontwijken, werden beboet. Dat is niet de juiste aanpak”, vindt Siegfried Bracke. Foto: fvv

Gent - N-VA vindt dat de vrije doorgang van mensen tijdens een staking moet worden gewaarborgd. “Burgemeester en politie moeten ingrijpen wanneer een stakerspost de openbare weg bezet”, zegt Siegfried Bracke.

“Het evenwicht is zoek. De belemmering van de vrije doorgang werd zonder meer gedoogd. Mensen die de blokkades probeerden te ontwijken, werden beboet. Dat is niet de juiste aanpak. Dat blijkt ook uit de gevaarlijke situaties die ontstonden en uit het feit dat ernstige incidenten niet konden worden vermeden.”

Met die uitspraak verwijst Siegfried Bracke (N-VA) naar de nationale staking van 13 februari. Enkele verkeersknooppunten werden toen urenlang bezet en vlak bij het UZ Gent reed een automobilist in op een stakerspost. Maandagavond zal het gemeenteraadslid tijdens de gemeenteraad een voorstel tot raadsbesluit indienen. “Ik ga voorstellen dat burgemeester en politie moeten ingrijpen wanneer stakersposten de openbare weg bezetten. De vrije doorgang van mensen moet gewaarborgd blijven”, zegt Bracke.

Volgens N-VA bleven de blokkades staan “met de steun van de door burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) aangestuurde politie”. “Men sloot afritten af of men verplichtte bestuurders om rechtsomkeer te maken”, zegt Bracke nog.

Patrick Dewael

N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt verwijst naar het Tongeren van burgemeester Patrick Dewael (Open VLD) om aan te tonen dat een andere aanpak mogelijk is: “Dewael nam zijn verantwoordelijkheid wel en trad op tegen stakers die de wegen blokkeerden. Dat is wat ik ook in Gent van de burgemeester verwacht.”

Burgemeester De Clercq wilde zondag nog niet reageren. Hij doet dat volgens zijn woordvoerder maandag in de gemeenteraad.