Trottoirbloempjes. Guerrilla-tuiniers planten zaadjes tussen kieren en spleten. “Een streepje ­geluk tussen al dat grijze asfalt”

Het West-Vlaamse ­Wevelgem mag de ­komende maanden ­honderden verrassings­bloemen verwachten. ­Simon Verschelde (43) zaait ze binnenkort stiekem tussen stoeptegels, in kiertjes en spleetjes of op braakliggende stukken grond. “Een streepje ­geluk tussen al dat grijze asfalt en beton.” Guerrilla gardening heet het fenomeen, en Simon is niet alleen. Ook op andere plaatsen schiet het letterlijk uit de grond.

Wat gele krokusjes in een spleet tussen stoeptegels en een gevel. Dat is het eerste resultaat van Simons werk. Hij plantte de bloembolletjes in de herfst. Maar er is meer op komst. Veel meer. “De volgende ...