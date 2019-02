“Perfect in staat om Syriëstrijders hier op te vangen”

Onze gevangenissen zijn perfect in staat om de Belgische IS-strijders die nu nog in het Midden-Oosten vertoeven, op te vangen en zelfs te deradicaliseren. Dat zegt hoofd-islamconsulent Saïd Aberkan maandag in Het Laatste Nieuws. “We boeken succes met onze aanpak, dus waarom zouden we hen niet hier opsluiten?”