Crisis in Venezuela compleet: “Militairen en agenten lopen over naar Colombia”

156 leden van de Venezolaanse veiligheidsdiensten zijn sinds zaterdag gedeserteerd en overgelopen naar Colombia . Dat zegt de Colombiaanse migratiedienst. De internationale spanningen over de regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro blijven intussen toenemen.

Onder de overlopers zouden er 146 leden van de strijdkrachten zijn uit het departement Norte de Santander, waar de Colombiaanse grensstad Cúcuta onder valt, en 10 uit Arauca, dat meer in het zuiden is gelegen. De migratiedienst zegt niets over de rang van de militairen en politiemannen.

Oppositieleider Juan Guaidó, die door een vijftigtal landen beschouwd wordt als interimpresident, beloofde amnestie voor leden van de veiligheidsdiensten die de regering van Maduro de rug zouden toekeren. De eerste deserteurs liepen zaterdagvoormiddag over, voor er vanuit Cúcuta vrachtwagens met humanitaire hulp zouden vertrekken, hulpgoederen afkomstig vanuit de VS. Maduro vermoedt dat ze een verdoken manier zijn om zijn regime omver te werpen.

Guaidó neemt maandag in Bogotá deel aan een vergadering van de Groep van Lima. De Groep van Lima is opgericht in 2017, toen Venezuela geteisterd werd door gewelddadige betogingen. De Groep van Lima bestaat uit veertien Latijns-Amerikaanse landen. Ook de VS zullen deelnemen aan de vergadering.

