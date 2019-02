Pozuelo dan toch op weg naar de uitgang (met verhoogd bod van Canadezen)

Alejandro Pozuelo was gisteren een schim van zichzelf. Zonder jus in de benen, kon hij tegen Antwerp op geen enkel moment de Genkse machine op gang brengen. De kans is heel groot dat het zijn laatste kunstje was voor KRC Genk.

De Limburgse club zit vandaag opnieuw rond de tafel met Toronto FC over een transfer van de Spanjaard. Omdat de situatie alsmaar feller gaat wegen op de kleedkamer, is de kans reëel dat Genk toch nog ingaat op een bod van de MLS-club voor een onmiddellijke transfer. Dat zou intussen de initiële acht miljoen euro, die vast hing aan de al dan niet opgeheven clausule in Pozuelo’s contract, overstijgen.

TD Dimitri de Condé liet in een tv-interview doorschijnen dat de club niet denkt aan een juridisch gevecht met zijn speler.

Daarmee geconfronteerd ging coach Philippe Clement na de match dribbelen: “Ik heb héél veel contact met Dimitri. En ook met de voorzitter. Maar ik zit niet aan de onderhandelingstafel. Ik kan alleen maar advies geven.” Welk advies hij dan geeft, of hij zich dus zo lang mogelijk heeft verzet/wil verzetten tegen het vertrek van zijn spelmaker, net als vorige donderdag gisteren weer ondermaats, wil hij niet ­gezegd hebben. “Dat blijft intern.”