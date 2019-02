Toch opstekers voor Club Brugge, ook al kon het opnieuw niet winnen op Anderlecht: dit zijn de drie lichtpunten

Club Brugge kon opnieuw niet winnen op het veld van Anderlecht. Nog even en er is niemand meer die zich de laatste Brugse zege op Brusselse bodem nog kan herinneren. Maar het is niet al kommer en kwel voor de uittredend landskampioen. Wij zagen alvast drie opstekers.

1. Vossen is eindelijk terug na zijn knieblessure

Vossen is terug. Foto: Photo News

Donderdag mocht hij in Europa al invallen in een uitzichtloze situatie, gisteren kreeg Jelle Vossen opnieuw speelminuten. Het was zijn eerste competitiematch in vier maanden na een zware knieblessure. Vossen bleef achter met een dubbel gevoel. “Ik ben ontgoocheld omdat er hier eigenlijk veel meer in zat”, zegt de aanvaller. “Maar persoonlijk ben ik heel blij dat ik opnieuw tot de groep behoor. Het zijn absoluut lange maanden geweest. Vier maanden is niet veel in een mensenleven, maar langs de kant staan en je ploeg niet kunnen helpen is heel vervelend.” Nu het stilaan money time is in de Jupiler Pro League, kan Vossen zijn ploeg alsnog helpen en zijn seizoen kleuren. “We moeten tijdens de laatste drie wedstrijden de kloof met Genk zo klein mogelijk houden. Als dat lukt, worden het in de play-offs nog erg spannende weken. Iedereen beseft stilaan dat de belangrijkste periode van het seizoen eraan komt.”

2. Vlietinck scoort bij zijn eerste goede baltoets

Thibault Vlietinck was de enige Club-speler die gisteren stond te stralen. Terwijl zijn ploegmaats baalden om de twee verloren punten, glorieerde hij om de perfecte comeback na een (dubbele) blessure. Hij scoorde bij zijn derde baltoets de 2-2. “Het was mijn derde baltoets, maar de eerste waarbij ik de bal goed raakte. Om op die manier mijn eerste goal in de competitie te maken, net wanneer ik terugkom uit blessure, is een droomscenario.”

Vlietinck had een afgescheurde pees aan de linkerlies die maar moeilijk genas. “Na een trap op training in november kwam het littekenweefsel los en herviel ik in mijn blessure. Ik heb drie zware maanden gehad en me soms bijeen moeten rapen om naar de kine te gaan. Maar dit doelpunt maakt alles goed. Ik snapte pas wat me overkwam toen iedereen naar me toeliep en de fans tekeergingen. Ik mag even genieten, maar vanaf morgen moeten de voeten weer op de grond en moeten we weer keihard Play-off 1 voorbereiden.”

3. Horvath herpakt zich met drie straffe saves

Donderdag beleefde Ethan Horvath nog een treurmars in Salzburg, gisteren getuigde de Amerikaanse doelman van meer dan gezonde veerkracht op het veld van Anderlecht. Met drie uitstekende reddingen – op een kopslag van Santini, een uitbraak van Verschaeren en een vrijschop van Kums – kon hij de twijfels die rond zijn Europese optreden ontstaan waren, weer temperen. Ook al loste hij op een ander moment een bal. “Vrijdag op training had ik de wedstrijd in Salzburg achter mij gelaten”, zegt Horvath. “Dat gold ook voor de andere spelers – anders start je niet zo sterk aan de wedstrijd in Anderlecht. Er was weinig tijd tussen onze Europese match en deze topper, maar ik ben blij dat ik gereageerd heb en fier dat ik met mijn reddingen heb bijgedragen tot dit punt.”

Ethan Horvath herpakte zich. Foto: BELGA

Zijn prestatie in Europa heeft Horvath intussen een plaats gegeven. “Chelsea heeft dit seizoen ook al met 6-0 van Man City verloren”, zei hij voor hij de uitslag van de League Cup-finale kende.