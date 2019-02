PostNL neemt grote rivaal Sandd over

PostNL neemt zijn concurrent Sandd over. Dat schrijft ‘De Telegraaf’ maandag. De overnameprijs zou tussen 130 en 150 miljoen euro liggen. PostNL houdt de circa 19.000 werknemers van Sandd in dienst.

Er waren vorig jaar al geruchten over de overname. De topman van Sandd, Ronald van de Laar, verklaarde toen open te staan voor een overname. In 2015 zou er al eens toenadering geweest zijn, maar politiek Nederland was toen bezorgd over de gevolgen van zo’n consolidatie.

De overheid komt nu aan zet, weet De Telegraaf. De regering zal de postwet moeten wijzigen. Zonder wetswijziging zal de concurrentiewaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) wellicht niet akkoord gaan met de deal, luidt het. Nu heeft PostNL 70 procent van de markt in handen en Sandd 30 procent.