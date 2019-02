Dokters geven geen attest van maagdelijkheid meer. “Het is seksistisch dat meisjes zich moeten bewijzen voor het huwelijk”

De nationale raad van de Orde der artsen vindt het niet langer gerechtvaardigd nog maagdelijkheidstesten uit te voeren en daarvoor getuigschriften op te stellen. “Een goeie zaak”, zegt Hendrik Cammu, gynaecoloog aan de VUB. “Het is seksistisch dat meisjes hun maagdelijkheid moeten bewijzen voor het huwelijk. Maar als arts kan je niet makkelijk ‘neen’ zeggen.”

Niet nuttig, niet relevant, discriminerend en het kan ervaren worden als “een daad van agressie”. “Daarom is de nationale raad van mening dat het ingaan op de vraag naar het opstellen van een getuigschrift aangaande de maagdelijkheid niet gerechtvaardigd is”, zo klinkt het in het advies van de Orde der artsen.

Die volgt daarmee een verklaring van de Wereldgezondheidsraad die tot doel had een halt toe te roepen aan de maagdelijkheidstesten en getuigschriften die nog steeds uitgevoerd worden in bepaalde landen, waaronder dus ook België.

“Vooral in Brussel is er vraag naar”, zegt Cammu. “In ziekenhuizen waar veel Marokkaanse of andere patiënten met een ­islamitische achtergrond zijn. Eigenlijk is het totale hypocrisie. Er wordt verwacht dat mensen maagd zijn voor ze trouwen, maar bij mannen kun je dat niet bewijzen. Wat dus een zeer seksistisch gegeven is. Iets waar je als arts niet aan wil deelnemen. Maar het is niet altijd even makkelijk ‘neen’ te zeggen. Want stem je niet toe, dan breng je dat meisje ­mogelijk in de problemen.”

Daarom vindt hij het advies een goede zaak. “Op die manier heb je als arts iets om je achter weg te steken. Dan kun je zeggen dat je het zelf wel wil, maar dat je oversten resoluut tegen zijn.”

En hersteloperaties?

De nationale raad verduidelijkt nog dat het sowieso niet mogelijk is “op basis van een klinisch onderzoek met zekerheid te verklaren dat een persoon nooit geslachtsverkeer had”. “Klopt”, zegt Cammu. “Dat was puur een briefje om geen problemen te krijgen.”

Over hersteloperaties van het maagdenvlies doet de raad geen uitspraak. “Die vraag is afgenomen, maar is er nog altijd”, zegt Rudy Van den Broecke van het Gentse UZ. “Ook daar is het als arts niet makkelijk een beslissing te nemen. Zeg je ‘neen’, dan komt het meisje mogelijk in de problemen. Zeg je ‘ja’, dan hou je dat gebruik in stand.”