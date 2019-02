Meer dan 5.000 oproepen naar Hulplijn 1712 vooral over kindermishandeling

Brussel - De Hulplijn 1712 voor vragen over geweld heeft vorig jaar opnieuw meer oproepen gekregen. Er kwamen in totaal 5.126 oproepen binnen, 6 procent meer dan in 2017. Dat blijkt maandag bij de lancering van een nieuwe campagne, specifiek gericht op geweld tegen kinderen.

Het leeuwendeel van de oproepen naar 1712 draait rond kindermishandeling. Meestal zijn het volwassenen uit de omgeving van de kinderen, zoals (groot)ouders, leerkrachten of sportbegeleiders die melding maken.

Geweld tegen kinderen is dan ook de focus van de nieuwe campagne van de hulplijn. Zij wil duidelijk maken dat ze kan optreden als vertrouwenspersoon voor jonge slachtoffers. Het is voor hen niet altijd gemakkelijk om iemand in hun omgeving in vertrouwen te nemen, omdat het geweld regelmatig wordt gepleegd door bekenden.

De slagzin van de campagne is daarom: “Doet iemand je pijn? Spreek er met iemand over of bel 1712”.

Spotjes op kinderzenders

De campagne start maandag, tijdens de Week tegen Pesten. Er worden spotjes verspreid via sociale media en op kinderzenders. Ketnetters Céline Verbeeck (Nachtwacht) en Amir Motaffaf (4eVeR) zijn de ambassadeurs van de campagne.

“Hulplijn 1712 is een belangrijke schakel in de geïntegreerde aanpak die we met de Vlaamse regering uitrollen om geweld op kinderen tegen te gaan”, stelt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Via de samenwerking tussen Hulplijn 1712 en initiatieven als nupraatikerover.be, WAT WAT en Awel willen we kinderen duidelijk maken dat er altijd iemand is die naar hen zal luisteren als ze met een vorm van geweld te maken hebben.”

De Hulplijn 1712 wordt bemand door professionele hulpverleners. Ze is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur, chatten kan op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, en mailen kan altijd via www.1712.be.